بلدية الظفرة تطلق الدورة الثانية لجائزة «المشاريع المستدامة»

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أطلقت بلدية الظفرة الدورة الثانية من جائزة الظفرة للمشاريع المستدامة، وذلك ضمن برامج بلدية الظفرة التحفيزية، والتي تستهدف الشركات العاملة في قطاعات البناء والتشييد والإنشاء في الحدود الجغرافية لمنطقة الظفرة، لتحفيز وتشجيع الكيانات، لتكون أكثر استدامة في استخدام الأدوات والمواد، وأيضاً اتباع أفضل الممارسات الفنية، حيث تقوم بلدية منطقة الظفرة بزيارة المواقع الحيوية والكبرى الواقعة داخل الأحياء السكنية، وذلك لضمان اشتراك أكبر قدر من الكيانات على جميع مواقع البناء والإنشاء، وذلك نحو تحقيق نمو عمراني مستدام وأمن، وفق أفضل معايير البناء.

تقوم البلدية بتقييم أعمال الشركات المشاركة في مسابقة المشاريع المستدامة على مستوى مدن المنطقة، وذلك من خلال زيارات ميدانية إلى مواقع الشركات، للوقوف على التزام تلك الشركات بالمعايير كافة، والاشتراطات الموضوعة والخاصة بمعايير الاستدامة.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع وتحفيز الشركات على رفع مستوى الأداء البيئي داخل مواقع البناء والإنشاء، والتقليل من الحوادث المهنية داخل مواقع البناء والإنشاء، بالإضافة إلى التقليل من أضرار تأثير المواقع الإنشائية على المظهر العام والصحة العامة، والترويج للممارسات البيئية الصحيحة، وتعميمها على جميع الشركات، وتشجيع الشركات على استخدام المواد والأدوات والممارسات ذات التأثير المنخفض على البيئة.

وتأتي المسابقة تماشياً مع الأولويات الاستراتيجية التي تتضمن شراكات فعالة وهادفة مع الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء، وإمارة تتميز بمظهرها العام، ومرافق وبنى تحتية رائدة تعزز نمط الحياة، فضلاً عن نمو عمراني متكامل ومستدام يلبي تطلعات المجتمع، وبناء منظم وآمن، وفق أفضل معايير البناء.

وتولي بلدية الظفرة قطاع البناء والإنشاء أهمية كبرى، لضمان التزام تلك الشركاء بمعايير الاستدامة، والتأكد من التزامها باشتراطات الأمن والسلامة، ونجحت الزيارات الدورية المكثفة التي تنظمها بلدية منطقة الظفرة لمواقع البناء والإنشاء، في تحقيق نتائج إيجابية.

وتواصل البلدية زياراتها التفتيشية للمواقع التي تعمل فيها شركات قطاع البناء والإنشاءات، وذلك بغرض التأكد من التزام تلك الشركات بتطبيق متطلبات الصحة والسلامة المهنية والمتطلبات البيئية.

تواصل

تحرص بلدية الظفرة على التواصل الفعال والبناء مع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات، وتنفيذ العديد من ورش العمل واللقاءات المتواصلة مع المعنيين والعاملين في قطاع البناء والتشييد من مقاولين ومكاتب استشارية ومنشآت هندسية؛ بهدف تعزيز مكانة منطقة الظفرة عن طريق توفير مبانٍ آمنة وصحية ومستدامة للجميع، وسعياً من البلدية إلى توعية المتعاملين بالقوانين كافة، واللوائح والإجراءات والتعاميم التي تنظم أعمال البناء، لتعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة، والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة.