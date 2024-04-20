سلطان بن أحمد يتفقد المساكن المتأثرة في السيوح

الشارقة (الاتحاد)

تفقد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، المساكن المتأثرة من الحالة الجوية التي شهدتها الدولة الثلاثاء الماضي في ضاحية السيوح.

واطلع سموه على الطرق المختلفة التي تم اتخاذها لسحب وتصريف مياه الأمطار المتجمعة في ضاحية السيوح، وشاهد سموه عمل الآليات التي تقوم بحفر أحواض مؤقتة تستخدم لسحب وتخزين مياه الأمطار، والتي تستوعب حوالي 615 ألف جالون للحوض الواحد. وتجول سموه في الأحياء المتأثرة مطلعاً على المنازل التي تتجمع حولها المياه، مستمعاً إلى خطط فرق الطوارئ والأزمات حول عملية سحب المياه وتأمين المنطقة وأبرز الحلول التي تم وضعها من قبل الجهات المختصة للتقليل من آثار الحالة الجوية، وتعرف سموه على الآلية التي تم تطبيقها لإيواء سكان المنطقة من المتأثرين بمياه الأمطار والبالغ عددهم 334 فرداً، حيث تم توفير غرف فندقية لهم لحين الانتهاء من سحب المياه المتجمعة حول مساكنهم.

وأشاد سموه بدور فرق العمل التي تقوم بدورها بشكل مكثف ودؤوب، مثمنا سموه جهود المتطوعين الذين التقاهم، مشيدا بتجاوبهم السريع لمساعدة القائمين على العمل ونقل المتأثرين من بيوتهم لمناطق التجمع المخصصة في المنطقة، كما شاهد سموه الخطة الأمنية التي تم وضعها ونقاط التسجيل الموزعة على مداخل منطقة السيوح، وذلك للحفاظ على ممتلكات السكان وعدم دخول الأشخاص الذين ليس لهم صلة بالمنطقة.

وكان سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي قد قام مساء أمس الأول، بزيارة تفقدية لمدينة كلباء والمناطق المتضررة نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة خلال المنخفض الجوي قبل عدة أيام، والتي تعتبر ثاني أكثر مناطق الدولة من حيث غزارة الأمطار.