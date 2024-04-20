عبدالله بن سالم يتابع جهود صرف مياه الأمطار في المجاز

الشارقة (وام)

تابع سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، ظهر أمس، الجهود الميدانية لفرق العمل القائمة على تصريف مياه الأمطار في منطقة المجاز، وذلك بعد الحالة الجوية التي شهدتها الدولة الثلاثاء الماضي.

واستمع سموه لشرح مفصل حول الجهود التي تُبذل لتطبيق الخطط الموضوعة من قبل فريق الطوارئ والأزمات في إمارة الشارقة لتصريف مياه الأمطار في المنطقة، وآلية عمل المحطات الرئيسة وأعداد المضخات والمعدات المتوفرة، مطلعا سموه على تفاصيل المحطة وقدرتها الاستيعابية في سحب مياه الأمطار والتي تبلغ 55 مليون جالون في اليوم.

واطلع سمو نائب حاكم الشارقة على آثار الحالة الجوية التي شهدتها الدولة وأبرز الإمكانيات المتوفرة التي تساهم في تقليل الأضرار الناجمة، كما اطلع سموه على عمل المضخات المتنقلة والتي تقوم بتفريغ مياه الأمطار بواقع 7.6 مليون جالون في اليوم.

وأشاد سموه بجهود فرق العمل والقائمين على عملية تصريف مياه الأمطار.

الحضور

رافق سمو نائب حاكم الشارقة خلال الجولة كل من اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، رئيس الفريق المحلي للطوارئ والأزمات في إمارة الشارقة، وعفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، وعبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية إمارة الشارقة، والعقيد سامي خميس النقبي مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني.