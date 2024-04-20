6 مليارات متر مكعب أمطار هطلت على الدولة خلال 4 أيام

إبراهيم سليم (أبوظبي)

بلغ إجمالي كميات الأمطار التي شهدتها الدولة خلال الفترة من 14 إلى 17 أبريل 6.04 مليار متر مكعب بمعدل 99.6 مليمتر، وفقاً لتقرير صادر عن المركز الوطني للأرصاد.

وتوقع المركز حالة جوية على الدولة من السبت إلى الأربعاء

20 - 24 أبريل 2024، وتكون خفيفة إلى متوسطة وسريعة.

وتكونت بعض السحب الركامية المحلية على الجبال شرقاً بعد الظهر، صاحبها سقوط بعض الأمطار، وتتهيأ الاثنين الفرصة لسقوط أمطار خفيفة ليلاً على الجزر وبعض المناطق الغربية، وبالنسبة إلى الثلاثاء يشهد الطقس فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، وقد تكون غزيرة أحياناً على مناطق محدودة، خاصة شرقاً،

كما أشار إلى أنه من المحتمل سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الأربعاء على بعض المناطق الشرقية نهاراً. وأكد المركز أنه يتابع التطورات وسيوافي الجمهور بالمستجدات.

وتهيأت أمس، فرصة تكون سحب ركامية صاحبها سقوط أمطار على المناطق الشرقية ورياح نشطة السرعة أحياناً، تصل سرعتها إلى 40 كيلو متراً في الساعة مثيرة للغبار.. وهطلت على النحوة بالشارقة، وطريق خورفكان باتجاه دفتا، وعلى وادي شيص.

ووفقاً للنشرة الجوية الصادرة عن المركز، ساد أمس «السبت» طقس رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع تشكل ضباب خفيف، وصحو إلى غائم جزئياً أحياناً، مع تكون بعض السحب الركامية على الجبال بعد الظهر، التي صاحبها سقوط الأمطار.

وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20، تصل إلى 40 كم/س، مثيرة للغبار، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

ويتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم «الأحد» رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف، صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20، تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

ويكون طقس الاثنين رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، يصبح غائماً غرباً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة آخر الليل، مع ارتفاع في درجات الحرارة.

وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25، تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.

الثلاثاء

يتوقع المركز أن يكون الطقس الثلاثاء غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق - انخفاض في درجات الحرارة على المناطق الساحلية.

وحركة الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار، وسرعتها من 15 إلى 25، تصل إلى 40 كم/س

والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.