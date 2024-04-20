«ملتقى الفجيرة» يناقش «إعلام المستقبل»

سعيد أحمد (الفجيرة)

يستضيف «ملتقى الفجيرة الإعلامي 2024» خلال انعقاده يومي 25 و26 أبريل الجاري، أكثر من 200 مشارك، بينهم وزراء إعلام عرب ومتحدثون، وإعلاميون من مختلف المؤسسات داخل وخارج الدولة.

ويقام الملتقى برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تحت عنوان «الإعلام الموازي.. محطات ورؤى»، بتنظيم من المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، بالتعاون مع وكالة أنباء الإمارات.

وأكد محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، أن «الإعلام الموازي» نشأ كحضور وفعالية خلال السنوات القليلة السابقة، بجانب الإعلام التقليدي، وبدأ يطغى عليه ويزاحمه، مستفيداً من التقنيات السمعية والبصرية التي يستخدمها ناشرون غير مختصين، من كافة المستويات، الأمر الذي بات يفرض على منابر الإعلام الرسمي إجراء الكثير من التحديث في الأساليب واللغة المستخدمة، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة في خدمة الرسالة الإعلامية الهادفة إلى مصلحة المجتمع وخيره وتطوره.

وأشار إلى أهمية ملتقى الفجيرة الإعلامي، الذي يعتبر ثمار توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والدعم اللامحدود من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، حيث سيجمع أشهر الإعلاميين العرب، من أجل التباحث حول القضايا الملحة، التي تواجه الإعلام في ظل التطور التكنولوجي الكبير، والذي جعل المجال مفتوحاً لنشر المعلومات والحصول عليها بلا رقابة مؤثرة.

وقال: إن الملتقى سيضم 7 جلسات حوارية مفتوحة وورش عمل، يشارك فيها عدد من الوزراء ورؤساء تحرير ووكالات أنباء وضيوف من مختلف أنحاء العالم العربي، إلى جانب أهم الإعلاميين والمؤثرين وصناع المحتوى العرب، الذين سيبحثون آفاق تطور الإعلام في المستقبل، والإجراءات التي من الضروري اتخاذها لمواكبة التطور المستقبلي ومحافظة الإعلام على رسالته الأخلاقية والوطنية الكبيرة.