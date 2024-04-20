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شرطة دبي توجه نداء لأصحاب المركبات

شعار شرطة دبي
21 ابريل 2024 00:06

أهابت شرطة دبي بأصحاب المركبات المتوقفة في الشوارع والطرقات، إثر الحالة الجوية الاستثنائية التي مرت بها الدولة مؤخراً، بضرورة نقلها بسرعة.
وقالت، على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، إنه «لضمان انسيابية الحركة المرورية على مستوى الإمارة، شرطة دبي تدعو أصحاب السيارات المتوقفة في الشوارع والطرقات جراء أمطار منخفض (الهدير) إلى سرعة نقلها».
ووجهت شرطة دبي الشكر على «حسن تعاون السائقين كافة في تعزيز الأمن والسلامة المرورية والحفاظ على الممتلكات».
وقالت إنه «لطلب الدعم والمساندة، يرجى الاتصال على مركز الاتصال 901».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة دبي
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الشوارع
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