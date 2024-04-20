الشعبة البرلمانية تشارك في الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي

أبوظبي (الاتحاد)

شارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، التي عقدت أمس، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في البرلمان العربي كلاً من، محمد أحمد اليماحي، رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة الشرهان، نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة، وماجد المزروعي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ومحمد حسن الظهوري، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

وقال محمد اليماحي: إن الجلسة العامة للبرلمان العربي استعرضت تقارير اللجان الدائمة، ولجنة فلسطين.

وقالت ناعمة الشرهان: «إن الجلسة استعرضت تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية، ومن أبرز موضوعاتها تنظيم ندوة حول حماية القيم المجتمعية في العالم العربي».