الأحد 21 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منصور بن محمد يقدم واجب العزاء في حشر بن حمد بن جمعة آل مكتوم

منصور بن محمد خلال أداء واجب العزاء (من المصدر)
21 ابريل 2024 01:46

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الكشف عن تقنية جديدة لعلاج الجيوب الأنفية خلال مؤتمر طبي في دبي
طرق دبي: إعادة فتح نفق تقاطع شارع بيروت مع شارع النهدة بالاتجاهين

قدم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ حشر بن حمد بن جمعة آل مكتوم، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في دبي.
وقد أعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
كما قدم سموه، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها، بإذن الله تعالى، عوشة بنت حسن المالك، زوجة أحمد عبدالقادر محمد الشنقيطي، وشقيقة العميد علي حسن المالك، ووالدة كل من اللواء طلال أحمد الشنقيطي، وسلطان وهلال وسعيد أحمد الشنقيطي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.
كما قدم سموه، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها، بإذن الله تعالى، سلطانة محمد عبد الرحمن، أرملة المرحوم محمد سليم بالسويدا العامري، ووالدة كل من حمد وسعيد وحمودة وعبدالله وسليم محمد بالسويدا العامري، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

منصور بن محمد بن راشد
دبي
حشر آل مكتوم
آخر الأخبار
تمديد الدراسة "عن بُعد" للمدارس الخاصةفي الشارقة
علوم الدار
تمديد منظومة الدراسة "عن بعد" في الشارقة
اليوم 14:37
ليتشي يهرب من الخطر!
الرياضة
ليتشي يهرب من الخطر!
اليوم 18:08
أبوظبي
علوم الدار
طقس صحو وارتفاع درجات الحرارة غدا
اليوم 17:51
بتوجيهات حمدان بن محمد.. تخصيص رقم على «واتساب» لتلقي طلبات الدعم من المواطنين المتضررين من الأحوال الجوية
علوم الدار
بتوجيهات حمدان بن محمد.. تخصيص رقم على «واتساب» لتلقي طلبات الدعم من المواطنين المتضررين من الأحوال الجوية
اليوم 17:45
جندي أوكراني يحضر قذائف هاوتزر قبل إطلاقها
الأخبار العالمية
زيلينسكي يحدد أولوية أوكرانيا من الأسلحة
اليوم 17:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©