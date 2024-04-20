منصور بن محمد يقدم واجب العزاء في حشر بن حمد بن جمعة آل مكتوم

دبي (الاتحاد)

قدم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ حشر بن حمد بن جمعة آل مكتوم، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في دبي.

وقد أعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

كما قدم سموه، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها، بإذن الله تعالى، عوشة بنت حسن المالك، زوجة أحمد عبدالقادر محمد الشنقيطي، وشقيقة العميد علي حسن المالك، ووالدة كل من اللواء طلال أحمد الشنقيطي، وسلطان وهلال وسعيد أحمد الشنقيطي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

كما قدم سموه، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها، بإذن الله تعالى، سلطانة محمد عبد الرحمن، أرملة المرحوم محمد سليم بالسويدا العامري، ووالدة كل من حمد وسعيد وحمودة وعبدالله وسليم محمد بالسويدا العامري، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.