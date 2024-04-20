سعود بن صقر يستقبل وفداً حكومياً صينياً

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في مجلس ند الحبّي بمدينة صقر بن محمد، أمس، بحضور أو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية، وفداً حكومياً من مدينة شيامن بمقاطعة فوجيان الصينية الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالوفد الصيني، مشيداً بعلاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، والرامية إلى توسيع آفاق التعاون بين البلدين، بما يلبي تطلعاتهما نحو مزيد من التقدم والرخاء والازدهار.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون الحكومي والاقتصادي بين إمارة رأس الخيمة ومدينة شيامن والتي من شأنها تعزيز العلاقات النامية بين دولة الإمارات والصين في مختلف المجالات نحو آفاق أرحب من التعاون المشترك.

من جانبه، أعرب الوفد الزائر عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة في المجالات كافة، لا سيما الاقتصادية والعمرانية والسياحية وجودة البنية التحتية التي أسهمت في دعم نمو وازدهار الأعمال في الدولة.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في مجلس ند الحبّي بمدينة صقر بن محمد، أمس، أو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية التي قدمت للسلام على سموه بمناسبة تسلمها مهام عملها الجديد.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالقنصل العام الصيني، متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها، بما يسهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي المشترك مع جمهورية الصين الشعبية في العديد من المجالات المختلفة.

شكر

من جانبها، عبرت أو بوكيان، عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدة بمستوى العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين.