‏ "هيئة المعرفة": استمرار التعلم عن بعد للمدارس المتضررة بالعاصفة

دينا جوني (الاتحاد)- دعت هيئة المعرفة والتنمية البشرية إدارات المدارس الخاصة في دبي إلى التحلّي بالمرونة في الدوام المدرسي يوم غد، عبر إتاحة خيار التعلم عن بعد للمدارس التي تضررت من الحالة الجوية التي مرت على الإمارات بداية الأسبوع.

وأشارت الهيئة إلى أن المجتمع التعليمي في دبي يستعد لمواصلة التعليم الحضوري بعد انتهاء الحالة الجوية الاستثنائية. وأكدت على جميع المدارس الخاصة والجامعات الدولية ومراكز الطفولة المبكرة بدبي ضرورة مواصلة التحلي بالمرونة وتلبية احتياجات الطلبة والمعلمين والكوادر الإدارية وذلك من خلال مواصلة إتاحة خيار التعلم عن بعد لأولئك الذين لا يزالون يواجهون تحديات في استقبال الطلبة والمعلمين واستئناف التعليم الحضوري.