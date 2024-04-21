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شرطة عجمان تتلقى 23 ألف مكالمة وتوفر 88 دورية خلال حالة الاضطراب الجوي

شرطة عجمان تتلقى 23 ألف مكالمة وتوفر 88 دورية خلال حالة الاضطراب الجوي
21 ابريل 2024 14:10

قال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان إن الشرطة ساهمت في إدارة الأزمة الناجمة عن حالة الاضطراب الجوي، التي مرت بها الدولة بنجاح، حيث تعاملت فرق الشرطة مع البلاغات الواردة بحرفية، وقدمت الدعم والإسناد لأفراد المجتمع، دون وقوع أي إصابات أو وفيات.

 

من جانبه قال المقدم سعيد علي المدحاني نائب مدير إدارة العمليات بشرطة عجمان إن غرفة العمليات في القيادة تلقت 23 ألفا و638 مكالمة، خلال فترة الاضطراب الجوي الذي مرت بها الدولة شملت مكالمات طلب مساعدة ودعم وفتح بلاغات.

 

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من جانبه أفاد المقدم راشد حميد بن هندي نائب مدير إدارة المرور والدوريات بأن الشرطة ساهمت في إدارة الأزمة بتوفير 88 دورية مرورية وأمنية ورقيب سير على مدار الساعة، لتنظيم حركة السير والمرور والحد من الاختناقات المرورية، والحفاظ على سلامة أفراد المجتمع وخصوصا في أماكن تجمع المياه.

 

ولفت إلى أن فرق الشرطة بالتعاون مع الشركاء تمكنت من سحب 150 مركبة متعطلة في أماكن تجمع المياه، كما سجلت 923 حالة تضرر لمركبات، وتم إبلاغ ملاكها بأماكن تواجدها وكيفية التعامل معها بما يخدم المصلحة العامة.

 

 

المصدر: وام
الطقس
شرطة عجمان
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