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شرطة أبوظبي: أكثر من 13 ألف مستفيد من نظام الحجز الذكي المنزلي للمركبات في 2023

شرطة أبوظبي: أكثر من 13 ألف مستفيد من نظام الحجز الذكي المنزلي للمركبات في 2023
21 ابريل 2024 15:42

استفاد أكثر من 13 ألف متعامل في إمارة أبوظبي، من خدمة الحجز الذكي المنزلي للمركبات، عبر مراكز خدمة وإسعاد المتعاملين والخدمات الإلكترونية خلال عام 2023، وذلك ضمن جهود شرطة أبوظبي للارتقاء بخدمات المتعاملين إلى أفضل الممارسات.

وأوضحت مديرية المرور والدوريات الأمنية أنه تم حجز 13696 مركبة بالحجز الذكي المنزلي شملت جميع أنواع المركبات الخفيفة والثقيلة والشاحنات والحافلات، وسط إقبال متزايد وإشادة ورضا من المتعاملين، نظرا لسهولتها وفعاليتها من حيث اختيار المكان المناسب للحجز الذكي والعناية بمركباتهم تحت مسؤوليتهم.

وأكدت أن خدمة الحجز الذكي للمركبات متوفرة في جميع مراكز خدمة وإسعاد المتعاملين ضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها في إجراءات حجز المركبات، وآلية تطبيق نظام الحجز الذكي للمركبات، ورحلة المتعامل للحصول على الخدمة وفك الحجز من بداية تقديمها عن طريق القنوات الإلكترونية وحتى انتهاء فترة الحجز.

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ودعت السائقين للاستفادة من الخدمة عبر الموقع الإلكتروني لتمكين مالك المركبة من إبقاء مركبته المطلوبة للحجز تحت رعايته خلال مدة الحجز في الموقع الذي يختاره.

وأشارت إلى أنه يسمح للمستفيدين من الخدمة العناية بالمركبة وتشغيلها لضمان سلامتها من أضرار التوقف الطويل بتثبيت جهاز الحجز الذكي في المركبة، مع إمكانية تحريك المركبة عند الحالات الطارئة فقط.

المصدر: وام
الحجز الذكي للمركبات
شرطة أبوظبي
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