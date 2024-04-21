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حمدان بن محمد يصدر قرارات بتعيين مديرين تنفيذيين في حكومة دبي

حمدان بن محمد
21 ابريل 2024 15:49

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عدداً من القرارات الخاصة بتعيين مديرين تنفيذيين في حكومة دبي.

 فقد أصدر سموه قرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2024 بتعيين نعيمه عبدالله حسن محمد أهلي، مُديراً تنفيذياً لمؤسسة دبي للمرأة، على أن يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

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وأصدر سموه قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2024 بإعارة علي محمد علي بالرشيد الكتبي، من شُرطة دبي، وتعيينه مديراً تنفيذياً لورشة حكومة دبي، على أن يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 12 يناير 2024، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

كما أصدر سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم (23) لسنة 2024 بتعيين عبيد سيف محمد كراعه النعيمي، مديراً تنفيذياً لقطاع أمن الطيران والتحقيق في الحوادث بهيئة دبي للطيران المدني، على أن يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة. 

 

المصدر: وام
حكومة دبي
حمدان بن محمد
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