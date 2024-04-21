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علوم الدار

الإمارات ترحب بالاتفاق بين أذربيجان وأرمينيا بشأن ترسيم الحدود

أحمد الصايغ
21 ابريل 2024 16:40

رحبت دولة الإمارات بالاتفاق الذي توصلت إليه أذربيجان وأرمينيا بشأن ترسيم الحدود في الأراضي التابعة لأربع قرى، مشيرة إلى أنها تتابع تطورات إجراءات بناء الثقة وتعزيز السلام بين البلدين، وأعربت عن أملها في أن ترسّخ هذه الخطوة الهامة جسور التواصل والحوار، وأن تسهم في توطيد الاستقرار والتعاون البناء في منطقة القوقاز.
وأشار معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة إلى أن هذا التطور الإيجابي، الذي تم التوصل إليه عبر المحادثات المباشرة، يمثل خطوة مهمة نحو التوقيع على اتفاق سلام نهائي، يعزز التنمية والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعود بالخير على البلدين والشعبين ويخدم مصالحهما المشتركة، ويحقق لهما المزيد من الازدهار والنماء.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات تجمعها بكل من جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا علاقات وثيقة ومميزة، وتؤكد حرصها على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وإيمانها بأهمية بناء الجسور والتعاون والحوار لحل الخلافات بالطرق السلمية.

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المصدر: وام
أحمد علي الصايغ
أذربيجان
أرمينيا
ترسيم الحدود
اتفاق
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