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طقس صحو وارتفاع درجات الحرارة غدا

أبوظبي
21 ابريل 2024 17:51

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام يصبح غائماً غرباً ظهراً وتمتد على بعض المناطق الشمالية والشرقية ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحياناً، مع ارتفاع في درجات الحرارة.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتكون حركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 12:23 والمد الثاني عند الساعة 00:54، والجزر الأول عند الساعة 18:22 والجزر الثاني عند الساعة  07:10.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:16 والمد الثاني عند الساعة 20:52، والجزر الأول عند الساعة 15:06 والجزر الثاني عند الساعة 03:32.

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المصدر: وام
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