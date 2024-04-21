«مُصنّعِين» يستقطب 83 جهة صناعية وخدمية

إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

افتتح معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أمس فعاليات النسخة الثانية من معرض «مُصنّعِين» للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و«مجموعة أدنوك» بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، ويستمر حتى 23 أبريل في «مركز أبوظبي للطاقة» في إمارة أبوظبي.

يوفر المعرض الذي يضم أكثر من 83 شركة متنوعة ومختلفة في مجال التكنولوجيا والصناعة ما يزيد على 800 فرصة وظيفية من مختلف التخصصات في المجالات المختلفة، ويستهدف الكفاءات المواطنة الباحثة عن عمل المسجلين في منصة «نافس».

وشهد اليوم الأول من انطلاق الفعاليات إقبالا كبيراً من الكفاءات الإماراتية الباحثين عن عمل من الجنسين، كما تم توظيف عدد كبير من المتقدمين بنظام التعيين الفوري.

وتميزت النسخة الثانية من المعرض بزيادة عدد فرص العمل المطروحة والبالغ عددها أكثر من 800 فرصة عمل مقابل 500 فرصة وظيفية في النسخة الأولى، كما تم تنظيم عملية المقابلات بنظام الفرز المبدئي للمؤهلات والخبرات، من خلال قسم التسجيل قبل أن يتم توزيع الباحثين عن العمل على الشركات التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم للتسهيل عليهم وسرعة إنجاز المقابلات بسهولة ويسر.

كما شهدت النسخة الحالية ارتفاع عدد المواطنين الذين يقومون بإجراء المقابلات بنسبة تجاوزت 70% مما يعكس مدى نجاح العنصر المواطن في إثبات كفاءته وجدارته في المجال الوظيفي بالقطاع الخاص.

وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن النسخة الثانية من معرض مصنعين شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين أصحاب الكفاءات الباحثين عن العمل، حيث يضم المعرض أكثر من 83 شركة من مختلف التخصصات والمؤهلات الوظيفية، تستعرض أكثر من 800 فرصة وظيفية في النسخة الحالية، ونستهدف أكثر من 1000 فرصة وظيفية خلال المعرض القادم الذي يتوقع أن يتم تنفيذه قبل نهاية العام الجاري.

وأكد غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» أن النسخة الحالية من المعرض شهدت إقبالاً كبيراً سواء من خلال عدد الشركات التي يضمها المعرض، والبالغ عددها 83 شركة، وكذلك عدد الإقبال الجماهيري من الكفاءات المواطنة الباحثة عن العمل، وأن أهم ما يميز اليوم الأول من المعرض أن أكثر من 70% ممن يقومون بإجراء المقابلات للمتقدمين على الوظائف من المواطنين، كما تم توقيع عروض بشكل فوري. وأضاف المزروعي أن مستهدفات الشركات العاملة في القطاع الخاص وجدتها، فكانت هناك كفاءات مواطنة عالية المستوى بجانب مخرجات تعليمية متميزة سواء من داخل وخارج الدولة.

وكشف المزروعي عن وجود عروض وظيفية في القطاع الخاص لا تقل عن العروض الوظيفية في الجهات الحكومية، وهو ما يدعو للفخر.

وأشار إلى أن «نافس» كشريك استراتيجي موجود ونعتز بالشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين بما يخدم المواطنين والشركات الخاصة، كما توجد ورش عمل يتم من خلالها استعراض مزايا نافس وكذلك العروض التي يمكن أن يستفيد منها سواء كان المواطن أو الشركات العاملة. ويعد إطلاق معارض التوظيف في القطاع الخاص جزءاً لا يتجزأ من سياستنا الرامية لتوفير فرص عمل واعدة ومستدامة للمواهب الإماراتية.

تحرص أدنوك على تمكين الكوادر الوطنية من دخول سوق العمل بفاعلية، وهذا التزام راسخ من أدنوك لدعم تطوير وتمكين الكفاءات الوطنية وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

كما تمنح أدنوك الأفضلية في تقييم المناقصات لشركات القطاع الخاص التي توظف الكفاءات الإماراتية وتستفيد من مهاراتهم بشكل فعال.

وتعطي «أدنوك» الأولوية في تعاملاتها التجارية وبناء الشراكات الاستراتيجية لموضوع تأهيل وتطوير المواهب الإماراتية، وتوفير فرص عمل نوعية وواعدة تمكنهم من بناء مسار مهني ناجح بما يعزز مساهمتها في نمو وتقدم دولة الإمارات.

%60 من الوظائف وفرتها سلسلة الإمداد والتوريد

أكد الدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة في «أدنوك»، أن هدف البرنامج هو توفير الفرص الوظيفية والتدريبية للشباب حديثي التخرج، مما يؤهلهم للمشاركة الفعالة في العمل بالقطاع الخاص، موضحاً أن النسخة الحالية من المعرض تضم أكثر من 60 إلى 70% من الوظائف التي يتم عرضها أمام الكفاءات المواطنة الباحثين عن العمل، يتم توفيرها من سلسلة الإمداد والتوريد التابعة لشركة أدنوك من الشركات العالمية والمحلية، بخلاف الوظائف الأخرى التي توفرها شركة أدنوك للباحثين عن العمل.

وأضاف الهاشمي أن مشاركة «أدنوك» في تنظيم «معرض مُصنّعِين» يأتي ضمن إطار برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني، وأحد ركائز هذا البرنامج هي توفير الوظائف للمواطنين من أصحاب الكفاءات في شركات نوعية في القطاع الخاص.

وقال: «نهدف من هذا التوجه إلى تعزيز مساهمتنا في دعم النمو الصناعي والتنويع الاقتصادي وخلق قيمة مستدامة لدولة الإمارات، من خلال تنويع فرص العمل للحصول على مهارات متقدمة وجديدة.

ولتحقيق هذا الهدف أبرمنا عدة اتفاقيات مع شركات عالمية ومحلية لتقوم بتصنيع منتجات داخل الدولة وتوظيف الكوادر الوطنية، ونقل الخبرات والمهارات لهم بما يساهم في تعزيز القاعدة الصناعية في الدولة، وإعادة توجيه قيمة كبيرة للاقتصاد المحلي. وأثمرت جهود «أدنوك» بهذا الخصوص تعيين آلاف الكوادر الإماراتية في شركات القطاع الخاص المرتبطة بسلسلة التوريد لعملياتها وأنشطتها، بالتعاون مع شركاء استراتيجيين كوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبرنامج نافس».

150 وظيفة لأصحاب الهمم

أكدت سلامة العوضي مدير إدارة المحتوى الوطني في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن النسخة الحالية من معرض مصنعين تشهد تخصيص 150 وظيفة لأصحاب الهمم وذلك تقديراً لمكانتهم في المجتمع.

وأضافت العوضي أن اليوم الأول من انطلاق الفعاليات شهد إقبالاً كبيراً من الكفاءات المواطنة الباحثين عن العمل، وهو ما يعكس مدى أهمية المعرض لدى الشباب.

وأضافت العوضي أن العام الحالي سيشهد نسخة أخرى من المعرض، وسيتم استهداف آخر من 1000 وظيفة للمواطنين في مختلف التخصصات والمجالات في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأشادت العوضي بالتجاوب الكبير من الشركات العاملة في القطاع الخاص، وحرصهم على طرح الفرص الوظيفية النوعية للكوادر الوطنية، حيث تدعم الوظائف احتياجات القطاع الصناعي المتنامي، مؤكدة أن الوزارة وشركائها مستمرون في جهود تمكين الكفاءات الإماراتية لشغل وظائف نوعية في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والارتقاء بقدراتهم الفنية والمهارية.