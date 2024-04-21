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علوم الدار

«النقل المتكامل» ينفذ مشروعاً لربط  البرّ الرئيس وجزيرة أبوظبي

جانب من أعمال تنفيذ المشروع (تصوير: وليد أبو حمزة)
22 ابريل 2024 01:44

هالة الخياط (أبوظبي)

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ينفذ مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، مشروعاً لربط منطقة البر الرئيس وجزيرة أبوظبي، عبر الجزر الوسطية، من خلال طريق بطول يصل إلى 25 كم.
وأوضح مركز النقل المتكامل أن مشروع طريق الجزر الوسطية يأتي في إطار رؤية المركز الاستراتيجية في تطوير البنية التحتية وشبكة الطرق، ورفع مستوى جودة الخدمات، وبما يحسّن من جودة حياة سكان أبوظبي من أجل مستقبل أفضل.
ويتراوح الطريق بين أربعة وخمسة مسارات، بحيث يربط بين منطقة البرّ الرئيس وجزيرة أبوظبي عبر الجزر الوسطية، ما يوفر مداخل ومخارج لجزر عدة منها، جزيرة السمالية، وجزيرة أم يفينة، وجزيرة السعديات، وجزيرة الريم، بطاقة استيعابية تتراوح بين 8 و10 آلاف مركبة في الساعة بكل اتجاه.
وأوضح المركز أنه نظراً لضخامة المشروع، قُسم العمل فيه على مرحلتين، حيث تمتد المرحلة الأولى للربط بين جزيرة السعديات وشارع أم يفينة؛ للربط مع كل من شارع الشيخ زايد بن سلطان وجزيرة الريم، فيما تمتد المرحلة الثانية لتربط جزيرة أم يفينة بشاطئ الراحة، وطريق E10، وشارع الخليج العربي E20، ومدينة زايد.
ويهدف المشروع إلى خدمة وربط المشاريع التطويرية حول جزيرة أبوظبي وتخفيف الضغط المروري والأحجام على المحاور الرئيسة التي تربط جزيرة أبوظبي مع البر الرئيس.
ويسهم المشروع في تحقيق رؤية مركز النقل المتكامل الطموحة في تحسين مستوى السلامة المرورية، وتعزيز الربط بين مناطق الإمارة ذاتها والمناطق الاقتصادية، وزيادة الانسيابية في الحركة المرورية، وتقليل الازدحامات، وتوفير حلول مرورية جديدة، الأمر الذي يسهم في إرساء منظومة نقل متكاملة مستدامة تلبي تطلعات المتعاملين.
رؤية
أشار مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي إلى أنه يعمل ضمن رؤية طموحة من أجل تحسين مستوى خدمات الطرق والبنية التحتية، وبما يعزز من الحركة المرورية الانسيابية، من خلال إنجاز مشاريع استراتيجية مستقبلية بتصاميم فريدة تعكس طموحات إمارة أبوظبي، بما يسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في الإمارة.

مركز النقل المتكامل
دائرة البلديات والنقل
أبوظبي
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