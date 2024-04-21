حملة رقمية للتعامل مع الحالات الجوية الطارئة

دبي (الاتحاد)

أطلقت مُؤسسة دُبيّ لرعاية النّساء والأطفال حملة رقمية استباقية تندرج ضمن مبادراتها المجتمعية، وذلك تطبيقاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بتطوير خطط مُتكاملة للتعامل مع الحالات الجوية الطارئة. وانطلقت الحملة الرقمية لتُناقش مُرتكزين أساسيين، يتطرق الأول إلى كيفية تقديم الأفراد الدعم المعنوي لبعضهم البعض عند حدوث التقلبات الجوية، فيما يُسلط الثاني الضوء على كيفية التعامُل مع مخاوف الأطفال خلال التقلبات الجوية وعند حدوث أضرار مادية.

وأكدت شيخة المنصوري، مُدير عام مُؤسسة دُبيّ لرعاية النّساء والأطفال بالإنابة، أن الحملة تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي بآليات التعامل، لا سيما مع الأطفال، في ظِلّ الظروف الجوية السيئة.



