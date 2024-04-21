سحب 132 مليون غالون مياه الأمطار في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكدت دائرة الأشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة حرصها على إيجاد ومعالجة المشكلة بشكل جذري، لاسيما في المناطق التي تكثر فيها تجمعات مياه الأمطار والبرك المائية، وسحبها وتعقيمها، حيث تمكنت الجهود المتتالية التي أجراها العاملون في الدائرة خلال فترة سقوط من سحب وتصريف حوالي 131.999.804 جالونات، أي 499673.3781 متراً مكعباً من مياه الأمطار المتراكمة على الطرق والشوارع وفي الأحياء السكنية والمرافق العامة، وغيرها من مناطق مختلفة في الإمارة خلال الفترة من 15 إلى 18 من الشهر الجاري، بحسب المهندس خالد العلي مدير الدائرة. وقال المهندس، إن الدائرة أعلنت عن حالة تأهب واستنفار، واتخذت الاستعدادات اللازمة، وسواء في الساحلية أو الداخلية والمناطق الجبلية، مشيراً إلى أن فريق طوارئ الأمطار في الدائرة، تمكن خلال فترة سقوط الأمطار الغزيرة التي شهدتها مختلف المناطق في إمارة رأس الخيمة من التعامل مع 493 بلاغاً من مختلف مناطق الإمارة، حول تكدس مياه الأمطار في أماكن مختلفة، والتي تلقتها عبر غرفة الطوارئ بالدائرة من خلال الرقم المجاني 8008118 ووسائل التواصل الاجتماعي و«الواتساب»، منوهاً بأنه تم التعامل مع الأضرار بانتظام واحترافية، وتمت نسبة التعافي منها بأكثر من 55.5%.

موظفون

أشار إلى أن الدائرة خصصت حوالي 640 موظفاً لسحب المياه المتجمعة في المناطق السكنية المنخفضة والطرقات الحيوية، لتفادي وقوع ازدحامات مرورية أو دخول مياه الأمطار للمنازل السكنية.