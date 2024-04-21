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عمار النعيمي: دولتنا تزيدها التحديات قوة وترسخ من رصيد إيجابياتها

عمار النعيمي: دولتنا تزيدها التحديات قوة وترسخ من رصيد إيجابياتها
22 ابريل 2024 01:45

عجمان (وام)

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قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تضع سلامة المواطنين والمقيمين والزوار على رأس أولوياتها، وقد وضح ذلك خلال الحالة الجوية التي مرّت بها الدولة في الأيام الماضية، ومتابعة وتوجيهات سموهما بتسخير الإمكانات كافة لاحتواء تداعياتها.
وأكد سمو ولي عهد عجمان أن نهج قيادتنا الرشيدة المستمد من إرث مؤسس دولتنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» يضع حياة وراحة أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة كهدف أسمى وشغل شاغل لها.
وأعرب سموه عن تقديره لمستوى الوعي والمسؤولية التي تحلى بها الجميع خلال الظروف المناخية التي شهدتها البلاد، والتي أظهرت حرص ووعي وتماسك المجتمع بكل فئاته وشرائحه ومكوناته.
وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي «إن الظروف الطارئة التي مرت بها بلادنا جعلتنا نطمئن تماماً إلى أن دولتنا وكعادتها دائماً تزيدها التحديات قوة ومنعة وصلابة، وترسخ من رصيد إيجابياتها وتتجاوز السلبيات لتبقى الإمارات عنوان الأمان والتقدم والازدهار».
وتقدم سمو ولي عهد عجمان بالشكر لكل الفرق الميدانية من مختلف الجهات التي عملت من أجل راحة الناس في عجمان والمحافظة على الممتلكات والأرواح والسلامة العامة.
وقال سموه إن هذه الجهود المخلصة لجميع العاملين كان لها كبير الأثر في التخفيف من آثار الأمطار، حيث تعاملت هذه الفرق مع الحالة الجوية التي مرت بها البلاد بجهوزية وكفاءة عاليتين.
 وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان: إن الشرطة ساهمت في إدارة الأزمة الناجمة عن حالة الاضطراب الجوي التي مرت بها الدولة بنجاح. من جانبه، قال المقدم سعيد علي المدحاني، نائب مدير إدارة العمليات بشرطة عجمان، إن غرفة العمليات في القيادة تلقت 23 ألفاً و638 مكالمة، خلال فترة الاضطراب الجوي الذي مرت به الدولة شملت مكالمات طلب مساعدة ودعم وفتح بلاغات.

عمار النعيمي
عجمان
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محمد بن زايد
محمد بن راشد
دبي
الحالة الجوية
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