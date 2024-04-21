قبول 811 بحثاً و238 % زيادة في مسار العلوم الصحية خلال 2024

العين (وام)

اختتمت فعاليات مؤتمر الإمارات التاسع لأبحاث طلبة الدراسات العليا الذي نظمته جامعة الإمارات العربية المتحدة؛ بهدف إبراز دور أبحاث طلبة الدراسات العليا الرائد في تعزيز مسيرة التنمية المُستدامة، وتحقيق مُستهدفات رؤية الإمارات الطموح لتكون أفضل دولة في العالم بحلول عام 2071.

وشهد المؤتمر الذي أقيم في المبنى الهلالي بالحرم الجامعي، حضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، والدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ورئيس اللجنة التوجيهية للمؤتمر، والدكتور غالب البريكي، ‎مدير جامعة الإمارات بالإنابة، والدكتور عبد القادر أبو صفية، نائب الرئيس للتكنولوجيا والمواد المتقدمة في «ستراتا للتصنيع»، والدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، وعدد من رؤساء الجامعات، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلاب وطالبات الجامعات.

وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر، أكد معالي زكي نسيبة، أن التزام دولة الإمارات بتعزيز التعليم العالي أولوية راسخة، إيماناً بأن طلبة الدراسات العليا هم القوة الدافعة وراء البحث والابتكار في جامعاتنا، وأن برامج الدراسات العليا القوية والمُتميّزة، هي الطريق نحو تطلعاتنا لتحقيق مكانة بارزة في مجال البحوث العالمية. وقال معاليه: «إننا في دولة الإمارات نُدرك التحديات التي يواجهها طلاب الدراسات العليا. وتحرص جامعاتنا على ضخّ استثمارات كبيرة لتوفير ما يحتاج إليه هؤلاء الطلبة لتحقيق النجاح. نحن ملتزمون بضمان حصول طلابنا على الأدوات والموارد التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح». وأشار إلى أن طلبة الدراسات العليا يمثلون مستقبل البحث والابتكار، وقال: «يكمن جوهر هذا المؤتمر في تبادل الأفكار ومُشاركة المعرفة والسعي نحو تحقيق التميّز الأكاديمي».

إنجاز

قال الدكتور عارف سلطان الحمادي: «شهدت النسخة التاسعة للمؤتمر إنجازاً كبيراً تمثل بزيادة في نسبة الأبحاث المقبولة لـ 180% منذ عام 2015، حيث وصلت إلى811 بحثاً تم قبولها من أصل 1147 بحثاً في عام 2024، مع زيادة ملحوظة بنسبة 238% في مسار العلوم الصحية بشكل خاص. يعزز المؤتمر، بدعم من 13جامعة، بيئة بحثية تعاونية لطلبة الدراسات العليا، مما يؤكد تطور الإمكانات البحثية والابتكارية في دولة الإمارات».