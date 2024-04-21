السفارة الإيرلندية في الدولة تحتفل بيومها الوطني

أبوظبي (وام)

أقامت اليسون ميلتون، سفيرة جمهورية إيرلندا لدى الدولة، أمس، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.

وأشادت السفيرة الإيرلندية في كلمة لها بهذه المناسبة بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبعلاقات التعاون القوية التي تربط البلدين على المستويات كافة. وأوضحت السفيرة الإيرلندية أن دولة الإمارات تعتبر الشريك التجاري الثاني في المنطقة لجمهورية إيرلندا.

حضر الحفل الذي أقيم بمنزل السفيرة الإيرلندية، الدكتورة الصغيرة الأحبابي، مديرة إدارة الشؤون الأميركية بوزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وعدد من رجال الأعمال الإيرلنديين وأفراد الجالية الإيرلندية المقيمة بالدولة.

كما تخلل الحفل رقصات من التراث الإيرلندي والموسيقى الإيرلندية.