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آمنة الضحاك تتفقد مشروع تطوير ميناء الصيد في غليلة برأس الخيمة

آمنة الضحاك خلال الاطلاع على مشروع تطوير وتأهيل ميناء الصيد في غليلة (من المصدر)
22 ابريل 2024 01:44

رأس الخيمة (الاتحاد)

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قامت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، بزيارة ميناء الصيد بمنطقة غليلة في إمارة رأس الخيمة، حيث تفقدت مشروع تطوير الميناء، واطلعت على أعمال الصيانة القائمة التي تأتي ضمن مشاريع تأهيل موانئ الصيادين في الدولة، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين. تأتي الزيارة في أعقاب الحدث المناخي الاستثنائي، وهطول كميات هائلة من الأمطار على دولة الإمارات الأسبوع الماضي، وضمن جهود الوزارة المستمرة لتفقد الموانئ والمنشآت التي توفر الدعم للصيادين والمزارعين، وتقديم الخدمات للمتعاملين كافة في كل أنحاء الدولة.
رافق معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، خلال الزيارة، كل من محمد سلطان النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوزارة، ومروان الزعابي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بالوزارة، والدكتور إبراهيم الجمالي، مدير إدارة الثروة السمكية في الوزارة، وسليمان الخديم، رئيس اتحاد جمعيات الصيادين، ومحمد بن عبود، رئيس مجلس صيادي غليلة برأس الخيمة، وعدد من الصيادين. وخلال الزيارة، أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أن دولة الإمارات تولي أهمية خاصة لدعم الصيادين والمحافظة على تلك المهنة التي تمثل ركناً أصيلاً في هوية المجتمع الإماراتي، وتسعى وزارة التغير المناخي والبيئة إلى التواصل المستمر مع الصيادين للاستماع إليهم وتلبية احتياجاتهم، بما يخدم تنمية الثروة السمكية، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني. وقالت معاليها: «تأتي زيارتنا لميناء الصيد بمنطقة غليلة في إطار جهودنا للاطمئنان على البنى التحتية للموانئ والمنشآت التي تُشرف عليها الوزارة، من أجل التأكد من سلامتها، خاصة بعد الحدث المناخي الاستثنائي الذي شهدت خلاله الدولة هطول أمطار غير مسبوقة منذ أيام». وتضمنت الزيارة لقاء معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك مع محمد بن عبود، رئيس مجلس صيادي غليلة برأس الخيمة، وعدد من الصيادين، حيث تمت مناقشة الخدمات التي تقدمها الوزارة .
وشملت الزيارة لقاءً خاصاً مع مجموعة من المزارعين في منطقة غليلة.

آمنة الضحاك
رأس الخيمة
ميناء الصيد
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