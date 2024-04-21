سلطان بن أحمد القاسمي يشهد ختام سباق أبطال «الدرون»

الشارقة (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، مساء أمس، ختام سباق أبطال الطائرات من دون طيار «الدرون» الذي نظمه مسرح المجاز التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بالتعاون مع شركة (MultiGP) العالمية يومي 20 و21 أبريل الجاري.

وتابع سموه الجولة النهائية للسباق والتي جمعت كلاً من كيليان من فرنسا، وام سي كي من كوريا الجنوبية، وباني يو كيه من المملكة المتحدة، وليفياثان من الولايات المتحدة.

وكرم سمو نائب حاكم الشارقة المتسابق ليفياثان بالمركز الأول، وام سي كي بالمركز الثاني، وباني يو كيه الحائز المركز الثالث، مهنئاً إياهم بالفوز ومتمنياً لهم التوفيق، وملتقطاً مع جميع المشاركين صورة تذكارية، كما كرم سموه الجهات الراعية وشركاء السباق في نسخته الأولى.

وشارك في سباق أبطال الطائرات من دون طيار «الدرون» الذي أُقيمت منافساته في مقر مسرح المجاز 16 طياراً من نخبة أبطال العالم لسباقات «الدرون» الفائزين بجوائز عالمية، ويعد السباق الأول من نوعه في إمارة الشارقة، لما شهده من منافسة مثيرة بين أمهر الطيارين في العالم تنافسوا ضمن أربع تصفيات، تأهل خلالها أربعة متنافسين من بين 16 متنافساً للسباق النهائي الذي جرت أحداثه في اليوم الختامي.

وانقسم السباق إلى نوعين، أحدهما يعتمد على السرعة والدقة للفوز عند استكمال المسار بأسرع وقت، فيما يمارس آخرون الاستعراض الحر لصقل المهارة في الطيران.

وكان سمو نائب حاكم الشارقة قد تجول في أرجاء الفعاليات والمعارض المصاحبة للسباق مطلعاً على أبرز معروضاتها الحديثة في مجال الطائرات من دون طيار والمجالات المتعددة التي تستخدم فيها لأغراض الترفيه والتصوير والأبحاث العلمية وغيرها، وقدرتها على الجمع بين التكنولوجيا وسرعة البديهة.

رافق سمو نائب حاكم الشارقة كل من الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وطارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، وعدد من المسؤولين والمهتمين.