مجلس الأمن السيبراني يشارك في معرض ومؤتمر "جيسيك" 2024

يشارك مجلس الأمن السيبراني، في فعاليات النسخة الـ 13 من معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات "جيسيك جلوبال 2024"، أكبر تجمع في الشرق الأوسط لمجتمع الأمن السيبراني الدولي، والذي ينطلق غداً ويستمر حتى 25 أبريل الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

ويستعرض المجلس، في جناحه خاص، العديد من الفعاليات والأنشطة والمبادرات منها مبادرة "النبض السيبراني الوطني"، والتي تهدف إلى تعزيز ورفع مستوى الوعي بالممارسات الجيدة للأمن السيبراني لمختلف شرائح المجتمع في دولة الإمارات، وذلك عن طريق ورش عمل سيبرانية توعوية وتفاعلية متضمنة ورش بشهادات معتمدة، إضافة إلى تنفيذ التمارين السيبرانية المتطورة التي تحاكي أفضل الممارسات العالمية في التصدي للهجمات السيبرانية الخبيثة.

ويستضيف معهد سانس، جلسة الربط الشبكي لكبار موظفي أمن المعلومات "سيسو" في اليوم الأول من معرض ومؤتمر جيسيك 2024.





وسيقدّم الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الكلمة الافتتاحية الرئيسية، تليها جلسات مع جيمس لين، كبير مسؤولي التكنولوجيا والابتكار في معهد سانس، وكيفين ريبا، كبير المدربين لدى معهد سانس، واللذين سيسلّطان الضوء على أفضل الممارسات لكبار موظفي أمن المعلومات في عام 2024، بما في ذلك الاعتبارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي وتنفيذ الثقة الصفرية والخبرة السحابية للفِرَق الأمنية، ولماذا يجب على كبار موظفي أمن المعلومات الحفاظ على التكامل بين الخبرة البشرية للمنظمة والعمليات والتكنولوجيا.

وبالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، تعلن شركة إي إم تي للتوزيع، عن عرض غرفة الهروب السيبراني، لأول مرة في معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات جيسيك 2024، وسيواجه المشاركون في الغرفة، تحديات مثل حل الألغاز وفك رموز الرسائل المشفرة في أثناء مواجهة التهديدات الرقمية المصطنعة "بالمحاكاة".

ومن المتوقع أن يكون هذا الحدث من أبرز فعاليات المؤتمر، حيث يقدم لمحترفي وهواة الأمن السيبراني تجربة فريدة وممتعة.



وأعرب الدكتور محمد حمد الكويتي، عن دعمه القوي لعرض غرفة الهروب السيبراني في معرض ومؤتمر "جيسيك 2024"، مؤكداً أهميتها في تعزيز الوعي والتعاون في مجال الأمن السيبراني.

وقال الكويتي: "إن غرفة الهروب السيبراني تتوافق مع رسالتنا الرامية إلى تعزيز الوعي والتعاون في مجال الأمن السيبراني. ونرى أن هذا يمكن تحقيقه بالشراكة مع خبراء الصناعة، ونحن سعداء بالشراكة مع شركة إي إم تي للتوزيع ومركز دبي التجاري العالمي من أجل هذه المبادرة. وستستمر غرفة الهروب السيبراني في الفترة من 23 إلى 25 أبريل الجاري، وتستغرق كل جلسة 20 دقيقة وتتسع لفرق مكونة من 8 إلى 12 لاعباً".

وأضاف : "أن الأمن السيبراني يعد قضيةً حاسمةً في عالمنا المترابط اليوم. ونحن في دولة الإمارات ندرك تماماً أهمية حماية أصولنا الرقمية من التهديدات المتطورة".

وأكد أن مجلس الأمن السيبراني يعمل على تعزيز قدراته الأمنية السيبرانية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وبناءالقدرات البشرية، مشدداً على أهمية وضرورة التعاون الدولي لمكافحة التهديدات السيبرانية.

وأوضح أن المجلس مستعد للتعاون مع شركاء من جميع أنحاء العالم، مثل معهد سانس، لتبادل أفضل الممارسات وتطوير حلول مبتكرة، مشيراً إلى أن دورة "أمن الذكاء الاصطناعي 247" الجديدة من معهد سانس هي مثال متميز على التزام مجلس الأمن السيبراني في الدولة بتطوير مهارات القوى العاملة في مجال الأمن السيبراني.

وشدد على أنّ الذكاء الاصطناعي له القدرة على تحسين الأمن السيبراني بشكل كبير، ولكن من المهم أيضاً أن ندرك المخاطر المرتبطة به.

ورحب بالمشاركين في معرض ومؤتمر جيسيك العالمي 2024، داعيا جميع المهنيين في مجال الأمن السيبراني للمشاركة في هذه الدورة وغيرها من الفعاليات التي تُقام خلال الحدث.

جدير بالذكر أن معرض ومؤتمر جيسيك جلوبال ، أكبر معرض للأمن السيبراني والأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط وأفريقيا، يستضيف أكثر من 750 شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني حول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 350 متحدثا و1000 خبير من المتخصصين في مجال الأمن السيبراني.