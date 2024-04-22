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علوم الدار

"تريندز" يشارك في المؤتمر الأفريقي الأول للمنظمة العالمية لاستطلاعات الرأي في كينيا

"تريندز" يشارك في المؤتمر الأفريقي الأول للمنظمة العالمية لاستطلاعات الرأي في كينيا
22 ابريل 2024 10:58

شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في أعمال المؤتمر الأول للمنظمة العالمية لاستطلاعات الرأي - فرع أفريقيا، والذي أقامته المنظمة في مدينة مومباسا الكينية، تحت عنوان "من أجل مستقبل مستدام ..الدروس المستفادة من استطلاعات الرأي في أفريقيا".

وتمحور المؤتمر حول أهمية استطلاعات الرأي باعتبارها أداة ضرورية في توجيه التنمية المستدامة، خاصةً في وقت تعددت فيه التحديات البيئية، والاقتصادية والاجتماعية، كما سعى إلى استكشاف الطرق التي توفرها استطلاعات الرأي في تحديد أولويات التنمية، ورصد التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وناقش المؤتمر قضايا ومواضيع عدة، حيث استعرض الدروس والموروثات من استطلاعات الرأي في أفريقيا، والإرث والابتكار في استطلاع الرأي، ودور استطلاعات الرأي في التنمية المستدامة.

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وتطرقت جلسات المؤتمر إلى المشهد المتطور للتكنولوجيا الرقمية وآثارها على أبحاث الرأي العام، كما سلط الضوء على أهمية دمج مجموعة واسعة من الأصوات ووجهات النظر في أبحاث الرأي العام، بما في ذلك أبحاث النساء والشباب.

وقدم الدكتور محمد فريد عزي، المستشار العلمي لإدارة الباروميتر العالمي في "تريندز"، خلال المؤتمر ورقة بحثية بعنوان: "مواقف شباب المغرب العربي نحو الإصلاح والتغيير".

المصدر: وام
أفريقيا
تريندز
كينيا
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