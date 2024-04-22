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«دبي الخيرية» توزع سلالاً غذائية على الأسر المتضررة من منخفض «الهدير» الجوي

«دبي الخيرية» توزع سلالاً غذائية على الأسر المتضررة من منخفض «الهدير» الجوي
22 ابريل 2024 15:27

وزعت جمعية دبي الخيرية مساعدات إغاثية إنسانية عاجلة على العديد من الأسر المتضررة في إمارة دبي، جراء منخفض «الهدير» الجوي والأمطار الغزيرة القياسية التي تأثرت بها البلاد مؤخراً.

وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية، إن دبي الخيرية تواجدت بفرق عملها منذ اليوم الأول في الميدان لدعم المتأثرين بالمنخفض الجوي، وذلك بتقديم المساعدات العاجلة التي تدعم استقرار المتضررين، عملاً بالنهج الذي اعتادت عليه الجمعية، وفي ضوء رسالتها الإنسانية وضمن مسؤوليتها المجتمعية، وانعكاساً لنهج دولة الإمارات الراسخ منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتوجيهات القيادة الرشيدة التي دائماً ما تقدم الدعم والاستجابة العاجلة في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية.

وأضاف أن إرسال الإمدادات الغذائية للأسر المحاصرة منازلها بالمياه يأتي في إطار توفير الاحتياجات الضرورية في أوقات الأزمات، خاصة أثناء الظروف المناخية الاستثنائية والتي ينجم عنها عدم القدرة على تأمين حاجاتهم الغذائية، مشيراً إلى أنه تم توزيع سلال غذائية على ما يقارب 1000 مستفيد من هذه الأسر.

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وأثنى السويدي على التدابير العاجلة والجهود النموذجية التي اتخذتها الحكومة والأجهزة المعنية والتعاضد المجتمعي الكبير أثناء مواجهة تداعيات الحالة الجوية الاستثنائية التي شهدتها البلاد.

وكانت دولة الإمارات قد تعرضت لمنخفض «الهدير» الجوي الثلاثاء الماضي، وشهدت على إثره هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال 24 ساعة، وذلك في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949م.

المصدر: وام
دبي الخيرية
جمعية دبي الخيرية
دبي
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