الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بدور القاسمي: «اليوم العالمي للكتاب» مناسبة لترسيخ التقارب بين الثقافات والحضارات

بدور القاسمي: «اليوم العالمي للكتاب» مناسبة لترسيخ التقارب بين الثقافات والحضارات
22 ابريل 2024 16:01

قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، إن «اليوم العالمي للكتاب» ليس احتفاءً بالآداب والعلوم والمعارف فحسب، وإنما هو دعوة للعمل لأنه يذكّرنا بأثر الكتب ودورها في ترسيخ التقارب بين الثقافات والحضارات وتجاوز الحدود الجغرافية، ويعزز في الوقت نفسه قيم التعاطف والتسامح بين الأمم والشعوب.

وأضافت في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للكتاب: «أشعر اليوم بالفخر والاعتزاز بالرؤية الاستثنائية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تجاه وضع الكتب والقراءة والثقافة ركائز أساسية لاستراتيجيتنا التنموية، فقد ألهم سموه الكثيرين وظلت مساهمته كبيرة في تحقيق التقدم والريادة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة».

أخبار ذات صلة
بدور القاسمي: الكتب ترسخ تقارب الثقافات وتعزز قيم التسامح بين الأمم
بدور القاسمي تطلق "صندوق الشارقة لاستدامة النشر.. انشر"

وأردفت: «في هذا اليوم نؤكد أن الكتب تفتح الأبواب أمام الفضول والتجربة والأفكار الجديدة وهي عوامل تعد شرطاً أساسياً لتقدم المجتمعات، إلى جانب أن هذا التعطش للمعرفة سيبقى مساهماً مركزياً في دفع عجلة التطوّر وهو ما يجعل «اليوم العالمي للكتاب» مناسبة مثالية للاحتفاء بالدور المحوري الذي تلعبه الكتب في حياتنا، خاصة في ظل هذه المرحلة المتسارعة التغيّرات التي يشهدها العالم».

المصدر: وام
اليوم العالمي للكتاب
بدور القاسمي
آخر الأخبار
شرطة عجمان تنفذ خطة شاملة للتعامل مع تداعيات الظروف الجوية
علوم الدار
شرطة عجمان تنفذ خطة شاملة للتعامل مع تداعيات الظروف الجوية
اليوم 16:37
روكي «البديل المنقذ» في عجمان
الرياضة
روكي «البديل المنقذ» في عجمان
اليوم 16:21
"أبوظبي الدولي للكتاب"ينطلق 29 أبريل بمشاركة 1350 عارضاً
التعليم والمعرفة
"أبوظبي الدولي للكتاب" ينطلق 29 الجاري بمشاركة 1350 عارضاً
اليوم 15:50
محمد بن راشد يلتقي سلطان عمان ويبحث معه آفاق التعاون وسبل تعزيزه في مختلف المجالات
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي سلطان عمان ويبحث معه آفاق التعاون وسبل تعزيزه في مختلف المجالات
اليوم 15:48
بتوجيهات حمدان بن محمد.. "تنمية المجتمع" تطرح مبادرة لتوحيد الجهود المجتمعية في دعم المتضررين من الحالة الجوية
علوم الدار
بتوجيهات حمدان بن محمد.. "تنمية المجتمع" تطرح مبادرة لتوحيد الجهود المجتمعية في دعم المتضررين من الحالة الجوية
اليوم 15:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©