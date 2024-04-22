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علوم الدار

سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية الألباني

سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية الألباني
22 ابريل 2024 16:13

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في مبنى الوزارة بأبوظبي، معالي تاولانت بالا، وزير الداخلية الألباني، والوفد المرافق له.
جرى، خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مجالات العمل الشرطي والأمني، ورفع مستويات التنسيق وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات مكافحة الجرائم بجميع أشكالها، وذلك بما يخدم تطلعات قيادتي البلدين الصديقين ويحقق الاستقرار لشعبيهما.

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حضر اللقاء اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وعدد من ضباط الوزارة.
رافق الوزير الضيف وفدٌ ضم ريدي كورتيزي، سفير جمهورية ألبانيا لدى الدولة، وإرمال دريدا، عمدة بلدية مدينة فلورا، وبسمير باجا، الأمين العام لوزارة الداخلية، وعدد من المسؤولين الألبان.

المصدر: وام
سيف بن زايد
ألبانيا
وزير الداخلية
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