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علوم الدار

فرصة سقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة غدا

فرصة سقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة غدا
22 ابريل 2024 19:36

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار، وانخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق الساحلية خاصة غرباً، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار.
وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقع على البلاد غدا، أن تكون حركة الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا يضطرب أحياناً. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:05 والمد الثاني عند الساعة 01:12، والجزر الأول عند الساعة 18:46 والجزر الثاني عند الساعة 07:41.
أما في بحر عمان، فيكون الموج خفيفا إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة  09:56 والمد الثاني عند الساعة 21:14، والجزر الأول عند الساعة 15:36  والجزر الثاني عند الساعة 03:47.

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