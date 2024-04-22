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رئيس الدولة وسلطان عمان يشهدان إعلان مذكرات تفاهم واتفاقيات بين البلدين

رئيس الدولة وسلطان عمان يشهدان إعلان مذكرات تفاهم واتفاقيات بين البلدين
22 ابريل 2024 19:54

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة إعلان عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون والانتقال به إلى آفاق أرحب بما يحقق مزيداً من الخير والازدهار لعلاقات البلدين حاضراً ومستقبلاً، وذلك في إطار زيارة دولة التي يقوم بها جلالة سلطان عمان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
شملت الاتفاقيات والمذكرات، التي أعلنها البلدان خلال مراسم أقيمت في قصر الوطن في أبوظبي، مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة والاستدامة، إضافة إلى السكك الحديدية والتكنولوجيا والتعليم.
حضر المراسم عدد من سمو الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين. كما حضرها الوفد المرافق لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة.

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المصدر: وام
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