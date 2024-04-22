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علوم الدار

رئيس الدولة: العلاقات بين الإمارات وعُمان علاقات بين أشقاء

رئيس الدولة: العلاقات بين الإمارات وعُمان علاقات بين أشقاء
22 ابريل 2024 21:46

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن سعادته بلقاء صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة في أبوظبي خلال زيارة دولة التي يقوم بها جلالته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكتب سموه، على منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «سعدت اليوم بلقاء أخي جلالة السلطان هيثم بن طارق في أبوظبي».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن «العلاقات بين الإمارات وسلطنة عُمان علاقات بين أشقاء تجمعهم أعمق أواصر القربى والجوار والمصير المشترك، ونحن حريصون على استثمار كل الفرص المتاحة لتطويرها ودفعها إلى الأمام بما يخدم أهدافنا التنموية، ويعزز قاعدة مصالحنا المشتركة».
وختم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، قائلاً: «إن شاء الله، تكون هذه الزيارة منطلقاً لمرحلة أكثر ازدهاراً وحيوية في مسار هذه العلاقات».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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