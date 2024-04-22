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علوم الدار

رئيس الدولة يقيم مأدبة عشاء تكريماً للسلطان هيثم بن طارق

رئيس الدولة يقيم مأدبة عشاء تكريماً للسلطان هيثم بن طارق
22 ابريل 2024 22:02

أقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم في قصر الوطن في أبوظبي، مأدبة عشاء تكريماً لأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، وذلك في إطار زيارة دولة التي يقوم بها جلالته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتبادل سموه مع أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق والضيوف، خلال المأدبة، الأحاديث الودية التي تعبر عما يربط البلدين من أواصر أخوية متينة وحرص مشترك على مواصلة ترسيخها.

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حضر المأدبة كل من: سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة بجانب عدد من الشيوخ والوزراء وسفراء دولة الإمارات السابقين لدى سلطنة عمان وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

كما حضر المأدبة الوفد المرافق لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.

  • رئيس الدولة يقيم مأدبة عشاء للسلطان هيثم بن طارق
المصدر: وام
محمد بن زايد
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