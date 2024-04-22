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علوم الدار

الإمارات والعراق وتركيا وقطر توقّع اتفاقية تعاون في "مشروع طريق التنمية"

سهيل المزروعي
22 ابريل 2024 23:46

وقعت دولة الإمارات والعراق وتركيا وقطر، مذكرة تفاهم رباعية للتعاون في مشروع طريق التنمية الاستراتيجي.
شهد توقيع مذكر التفاهم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، في بغداد.
وقع مذكرة التفاهم عن الجانب الإماراتي معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وعن الجانب العراقي وزير النقل رزاق محيبس، وعن الجانب التركي وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو، وعن الجانب القطري وزير المواصلات جاسم بن سيف السليطي.
وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي، في بيان، إن المذكرة بين الدول الأربع تهدف إلى التعاون المشترك بشأن مشروع طريق التنمية الاستراتيجي.
تتضمن المذكرة قيام الدول الموقعة بوضع الأطر اللازمة لتنفيذ "مشروع طريق التنمية الاستراتيجي"، الذي سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي والسعي نحو اقتصاد مستدام بين الشرق والغرب، كما سيعمل على زيادة التجارة الدولية وتسهيل التنقل والتجارة، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي.

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المصدر: وام
اتفاقية تعاون
العراق
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