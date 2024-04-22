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سماء ومعالم أبوظبي تزدان بعلم عُمان

سماء ومعالم أبوظبي تزدان بعلم عُمان
23 ابريل 2024 02:25

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفاء بضيف البلاد الكبير، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، حلق فريق «فرسان الإمارات» الوطني للاستعراضات الجوية، في سماء «قصر الوطن»، مشكلاً لوحة لعلم سلطنة عُمان، كما تزينت معالم أبوظبي وشوارعها وعلى امتداد الطريق من مطار الرئاسة إلى قصر الوطن، بأعلام السلطنة، والعبارات الأخوية والترحيبية بصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق. كما اصطفت ثلة من حرس الشرف، ورحبت ثلة من الفرسان على صهوات الخيول وفرق الهجانة بالضيف، وقدمت فرق الفنون الشعبية الإماراتية المتنوعة عروضها احتفاء بزيارته، وأطلقت المدفعية 21 طلقة، ترحيباً بزيارة جلالته، كما وقفت مجموعات من الأطفال يلوحون بأعلام البلدين.

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