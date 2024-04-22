«تعليم» تعلن نتائج طلبة «الثاني عشر» للمنهاج الحكومي

دينا جوني (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أمس، نتائج الفصل الثاني من العام الدراسي الجاري، لطلبة «الثاني عشر» في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، وفق الجدول الزمني الذي اعتمدته المؤسسة قبل أيام.

وكانت المؤسسة قد عممت، أمس الأول، الروابط الإلكترونية المحدثة لمعرفة النتائج، بعد إدخال البريد الإلكتروني المؤسسي للطالب وكلمة السر نفسه المستخدمة في بوابة التعلّم الذكي.

وأوضحت 5 مدارس خاصة تطبق المنهاج الوزاري في دبي والشارقة، أن النتائج جاءت مرضية للطلبة وأولياء الأمور، حيث اطلع عدد كبير من الطلبة على نتائجهم، وفي انتظار إمكانية طباعة بطاقات الأداء.

وسيتم إعلان نتائج الطلبة من الصف التاسع إلى الصف الحادي عشر، اليوم الثلاثاء، وسيتمكن صفوف الخامس إلى الصف الثامن من الحصول على نتائجهم يوم الأربعاء 24 من الشهر الجاري، وأخيراً طلبة الصفوف من الأول إلى الرابع سيتم الكشف عن عنها يوم الخميس 25 منه.

ويمكن للطلبة وأولياء الأمور طباعة الشهادة بعد إعلان النتائج من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الثانية عشرة صباحاً.

أوزان الفصول

أوضحت المؤسسة طريقة احتساب درجة الطالب في شهادة إتمام الدراسة للصف الـ12، هي أن درجة المادة في نهاية العام الدراسي تحسب من أوزان الفصول الدراسية الثلاثة للتقييمين التكويني والختامي، وأن مجموع درجات الطالب هي الدرجات الحاصل عليها من مواد المجموعة (أ) والتي تظهر على صورة حروف وأرقام، ويستخرج معدل الطالب من تقسيم المجموع على عدد مواد المجموعة (أ)، كما تخضع مواد المجموعة (ب) لتقييمات مركزية موحدة، ويكون التقييم بالحروف وليس بالدرجات ولا تدخل ضمن المجموع، ويختلف سُلم توزيع الدرجات حسب المسار التعليمي ويظهر في أسفل الشهادة.

وحدد دليل سياسة تقييم أداء الطلبة وتطبيق الاختبارات للعام الدراسي 2023 - 2024، نظام تقييم طلبة الحلقة الثالثة (الصفوف من التاسع إلى الـ12)، في مواد المجموعة (أ)، والتي تشمل الرياضيات واللغتين العربية والإنجليزية والعلوم والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والعلوم الصحية، حيث تتوزع أوزان التقييمات على الفصول الدراسية الثلاثة، بواقع 30% للفصل الأول (10% للاختبار التكويني، و20% للختامي)، أما في الفصلين الثاني والثالث فيكون وزن التقييمات 35% لكل فصل (10% للتكويني، و25% للختامي)، فيما يكون الوزن الإجمالي للاختبار التكويني لمواد المجموعة (أ) هو 30%، أو للاختبار الختامي فيكون 70%.

الدليل

أوضح الدليل الذي اعتمدته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أخيراً، ثلاثة إجراءات لتقييم طالب الحلقة الثالثة، وهي: التقييم التكويني، والتقييم الختامي، كما يقيّم الطلبة أصحاب الهمم وفقاً لاحتياجات ووضع كل حالة، بناءً على الخطة التربوية الفردية.