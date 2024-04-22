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علوم الدار

الرئيس التنفيذي للشبكة الآسيوية للأعمال الإنسانية لـ«الاتحاد»: آسيا تحتاج إلى تريليون دولار سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

ناينا سوبروال باترا
23 ابريل 2024 02:25

أبوظبي (الاتحاد)

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أكدت ناينا سوبروال باترا، الرئيس التنفيذي للشبكة الآسيوية للأعمال الإنسانية، لـ«الاتحاد» أهمية دور دولة الإمارات في العطاء الممتد، مؤكدة حاجة قارة آسيا إلى تريليون دولار سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة المراد تحقيقها بحلول 2030.
وقال باترا في تصريحات لـ«الاتحاد»: «إن تنظيم المؤتمر في دولة الإمارات، يعود لتاريخ الدولة العريق والطويل في العطاء والموجه جزء كبير منه لدول آسيا».
وأشارت إلى أن دول الشرق الأوسط تعتبر جزءاً مهماً من قارة آسيا، ولها باع طويل في العمل الإنساني، الذي يجب الاستفادة من خبراته، مؤكدة أن دول قارة آسيا من شمالها إلى جنوبها وشرقها وغربها تشترك في مستقبل واحد، ويجب الاستفادة من كافة الفرص الكثيرة فيها وخاصة الفرص في دولة الإمارات وكفاءتها وخبراتها في مجال العطاء الإنساني.
الأعمال الخيرية
وقالت باترا: إن المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية هذا العام سيكون الأشمل مقارنة بالدورات السابقة، حيث يربط بين شمال آسيا وجنوبها وشرقها وغربها، ليعكس إمكانات أبوظبي والشبكة الآسيوية للأعمال الإنسانية، وقدرتها على توحيد الجهود في القارة باستقطاب المؤتمر للمستثمرين وأصحاب الأعمال الخيرية والشركات وصُنّاع السياسات والمنظمات العالمية المؤثِّرة العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، وجميع المناطق شرقاً حتى أستراليا ونيوزيلندا.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات تمتلك إرثاً راسخاً في مجال العمل الخيري، وتتيح استضافتها لهذا المؤتمر العالمي استشراف آفاق أوسع، وتعزيز قوة العمل الجماعي لتحفيز العمل الهادف في جميع أنحاء آسيا.
دراسات
قالت ناينا باترا إن المؤتمر سيشهد الإعلان عن دراسات ستتناول كيف تساهم التكنولوجيا في مواجهة مظاهر التغير المناخي وتأثيراتها على دول قارة آسيا، كما سيتناول المؤتمر الفرص المتاحة والإعلان عن منصة لتحديد الفرص والمشاريع في كافة دول آسيا.

الإمارات
الأمم المتحدة
التنمية المستدامة
آسيا
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