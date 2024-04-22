وزير العمل القطري يطلع على ملف التوطين بالقطاع الخاص في الدولة

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، معالي الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل في دولة قطر الشقيقة، خلال زيارته الدولة على رأس وفد وزارة العمل القطرية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مجالات تنمية الموارد البشرية والعمل، كما اطلع الوفد القطري على أفضل التجارب والممارسات المطبقة في سوق العمل الإماراتي، وذلك بحضور خليل إبراهيم الخوري، وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، وعائشة بالحرفية، وكيل الوزارة لشؤون التوطين، وغنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، والشيخة نجوى آل ثاني، وكيل وزارة العمل القطرية المساعد لشؤون العمالة الوافدة، وعدد من المسؤولين المعنيين في كلا الوزارتين.

وتم خلال زيارة الوفد القطري استعراض مبادرات برنامج «نافس» والتشريعات والقرارات الداعمة لجهود التوطين في القطاع الخاص والنتائج غير المسبوقة في تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل.