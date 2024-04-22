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علوم الدار

عمار النعيمي يشهد الحفل السنوي لخريجي وشركاء جامعة عجمان

عمار النعيمي خلال تكريم أحد الشركاء (وام)
23 ابريل 2024 02:25

عجمان (وام)

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شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، الحفل السنوي لخريجي وشركاء جامعة عجمان لعام 2024، الذي أقيم في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في الحرم الجامعي.
وأكد سمو ولي عهد عجمان، أهمية اللقاء السنوي للخريجين، ودوره في إثراء المعارف المتنوعة، فضلاً عن توفير منصة للخريجين لتبادل خبراتهم الحياتية والمهنية وتشجيع الخريجين على التواصل المستمر مما يعزز العلاقة والروابط بين الجامعة وخريجيها.
وقال سموه: «إننا نسعد بالتزام الجامعة تعزيز الشراكات الاستراتيجية مما يحفز الروح التنافسية الإيجابية بين الجميع الذي ينعكس على الجامعة وأداء رسالتها على أعلى مستوى من الكفاءة والمهنية لتحقيق جميع أهدافها».
حضر الحفل إلى جانب سموه، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، وضيوف الجامعة من كبار الشخصيات والمسؤولين، وخرّيجي الجامعة وشركائها.
وألقى الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، كلمة قال فيها: تأتي مبادرة إطلاق برنامج المنح الوقفية التي تحمل أسماء مساهمين في دعم الصندوق وحقوق التسمية للبرامج الأكاديمية والمرافق الجامعية، موضحاً أن هذه المبادرة تعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الاستدامة لمساعدة طلبة الجامعة على مواصلة تحصيلهم العلمي.
وألقى مصطفى الخلفاوي الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان وخريج جامعة عجمان - دفعة عام 2007، كلمة خلال الحفل، قال فيها: بكل فخر واعتزاز، يسرني الإعلان عن تقديم منحة بقيمة تصل إلى 300 ألف درهم مخصصة لدعم طلابنا الإماراتيين في جامعة عجمان، موضحاً أن هذه المنحة هي استثمار في مستقبل وطننا وشبابه، الذين هم عماد التقدم والابتكار في مجتمعنا.

عمار النعيمي
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