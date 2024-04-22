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علوم الدار

حمدان بن محمد يعزي في محمد بن غانم المري

حمدان بن محمد خلال تقديم واجب العزاء (وام)
23 ابريل 2024 02:25

دبي (الاتحاد)

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قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى محمد بن غانم علي المري، شقيق سعيد بن غانم علي المري، ووالد كل من غانم وأحمد محمد بن غانم المري، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.
وأعرب سموه عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وأنجاله، داعياً المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يُلهم جميل الصبر والسلوان لأهله الذين أعربوا عن بالغ امتنانهم إلى سموه لمواساتهم في مصابهم الجلل.

حمدان بن محمد
محمد المري
دبي
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