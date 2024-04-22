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علوم الدار

«المركزي»: إمكانية تأجيل أقساط القروض للمتضررين من الحالة الجوية 6 أشهر

«المركزي»: إمكانية تأجيل أقساط القروض للمتضررين من الحالة الجوية 6 أشهر
23 ابريل 2024 02:24

أبوظبي (وام)

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أصدر المصرف المركزي أمس إشعاراً إلى البنوك وشركات التمويل كافة بشأن إمكانية تأجيل سداد أقساط القروض الشخصية وقروض السيارات للعملاء المتضررين من تداعيات الحالة الجوية لمدة ستة أشهر من دون فرض رسوم أو فائدة/أرباح إضافية أو زيادة مبلغ أصل القرض على العميل مقابل تأجيل سداد الأقساط.
من جانب آخر، أكد المصرف المركزي أن الأضرار التي تعرضت لها المركبات والمنازل جراء الأمطار الشديدة نتيجة الحالة الجوية التي شهدتها دولة الإمارات الأسبوع الماضي مغطاة بالتأمين في حال وجود وثيقة تأمين ضد مخاطر الفقد والتلف أو ما يسمى بـ (التأمين الشامل) وتعتبر شركات التأمين التي أصدرت تلك الوثائق مسؤولة عن التعويض.
 وأضاف: أن هذا الوضع ينطبق على المنازل أيضاً، حيث يحق لأصحاب العقارات من بيوت وبنايات مشمولة بالتأمين تصليح أي أضرار حدثت نتيجة الأمطار أو التقلبات الجوية الأخيرة. 
ويوجه المصرف المركزي الجمهور بضرورة قراءة وفهم وثيقة التأمين لضمان حقوقهم التأمينية، والتوجه إلى وحدة «سندك» لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في حال وجود شكوى أو نزاع مع شركات التأمين.

الإمارات
مصرف الإمارات المركزي
الحالة الجوية
القروض
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