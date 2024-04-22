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علوم الدار

«خلوة الشباب» تدعو أبناء الوطن لطرح الأفكار

سلطان النيادي
23 ابريل 2024 02:24

دبي (الاتحاد)

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تنظم المؤسسة الاتحادية للشباب «خلوة الشباب»، الحدث الوطني الرائد في دعم وتمكين الشباب للمساهمة في رسم ملامح المستقبل للأجيال القادمة، تحت شعار «تنمية.. تمكين.. مستقبل»، إذ تدعو أبناء الوطن من الشباب الإماراتي للمشاركة والتفاعل عبر طرح أفكارهم الإبداعية من خلال وسم #خلوة_الشباب على منصات التواصل الاجتماعي، للارتقاء بمتطلباتهم ليكون لهم دور محوري في بناء غدٍ أفضل.
وتجمع «خلوة الشباب» صُناع القرار ومسؤولي الحكومات الاتحادية والمحلية في الدولة مع أكثر من 200 شاب وشابة من أبناء الإمارات، لتبادل الأفكار وتحديد الأولويات في جلسات عصف ذهني تدور حول 7 محاور رئيسية هي، التعليم، رأس المال البشري، العمل والإنتاجية، الصحة والسلامة، المجتمع، المواطنة، والاستدامة، وذلك يوم الخميس المقبل في متحف المستقبل بإمارة دبي.
وتهدف «خلوة الشباب» إلى توحيد التطلعات الوطنية التي من شأنها تحقيق آمال الشباب وطموحاتهم، وتفعيل دورهم في مسيرة التنمية الوطنية المستدامة، وإيجاد حلول جديدة وجذرية للتحديات والصعوبات التي يواجهونها، والمساهمة في تصميم المرحلة الجديدة للمؤسسة الاتحادية للشباب، كما تستهدف تعريف المشاركين بأهم إنجازات ومخرجات الخلوة الشبابية السابقة، وإشراكهم في تصميم أكثر من 20 خدمة للشباب، وأكثر من 15 مبادرة مطوّرة، وبرامج تحولية كبرى، والعمل على أكثر من 5 سياسات جديدة للشباب، وتطوير منصّات رقمية تفاعلية.
مرحلة مهمة
وصرح معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، قائلاً: «تُشكّل ‘خلوة الشباب’ منصّة حوارية رائدة تمنح الشباب من مختلف الخلفيات والتخصصات الفرصة للتفاعل في استشراف المستقبل، والعمل على تحقيق ما ينشدونه ويطمحون إليه، عبر جلسات من العصف الذهني تسلط الضوء على العديد من المحاور الرئيسية التي يطرحونها في إطار مسيرة البناء والتطوير».
وأكد معاليه، أن «الخلوة» تعتبر مرحلة مهمة من تاريخ الدولة في تفعيل ودعم وتمكين شباب الإمارات، لأنها تعكس إرادتهم في تحقيق التغيير، وذلك عبر المشاركة في مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة، بما فيها من ورش عمل ومناقشات جماعية وجلسات حوارية تحفيزية، أو من خلال طرح أفكارهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، مضيفاً أنه يأمل أن تكون هذه الخلوة بداية تجربة مُلهمة للشباب الإماراتي نحو تحقيق أحلامهم الإيجابية وتطلعاتهم المستقبلية.

المؤسسة الاتحادية للشباب
الشباب
الإمارات
سلطان النيادي
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