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"الأرصاد" يكشف عن توقعاته للطقس في الإمارات

الطقس المتوقع في الإمارات
23 ابريل 2024 09:06

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم، عبر حسابه في منصة إكس عن توقعاته للطقس في الدولة.

وتوقع الأرصاد، خلال اليوم وغداً بأن رياحاً شمالية غربية نشطة السرعة قد تصل سرعتها 40 كيلومتراً في الساعة، والبحر مضطرب الموج أحياناً ويصل ارتفاع الموج إلى 6 أقدام في الخليج العربي وذلك من الساعة 10:00 اليوم الثلاثاء 23/04/2024 وحتى 00:00 غداً الأربعاء 24/04/2024.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار، وانخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق الساحلية خاصة غرباً، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
الطقس في الإمارات
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