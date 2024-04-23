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"دبي الإنسانية": ارتفاع قيمة مخزونات الإغاثة الإنسانية إلى 195 مليون دولار

"دبي الإنسانية": ارتفاع قيمة مخزونات الإغاثة الإنسانية إلى 195 مليون دولار
23 ابريل 2024 10:43

كشف جوسيبي سابا، المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي "دبي الإنسانية"، عن أن المدينة تستضيف حالياً ما تتراوح قيمته بين 190 إلى 195 مليون دولار من مخزونات الإغاثة الإنسانية، بنمو بلغ 333% مقارنة بما يقدر بـ 45 مليون دولار كحد أقصى من المساعدات قبيل سبع سنوات.

وأوضح المدير التنفيذي لـ "دبي الإنسانية"، على هامش الاجتماع العالمي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي للكشف عن هويتها الجديدة "دبي الإنسانية"، أن تلك الأرقام تعكس الوجود المتزايد للمجتمع الإنساني في دبي وسرعة الاستجابة لحالات الطوارئ.

ولفت إلى أنه يتم تشغيل ما يزيد عن 1200 شحنة سنوياً، لإرسال مساعدات إنسانية تتراوح قيمتها بين 140 إلى 150 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لتوزيعها في 135 دولة في المتوسط سنوياً.

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وقال :" إن "دبي الإنسانية" قامت بالكثير من المبادرات عبر عقدين من الزمان، ولديها المزيد لتقدمه في مجال العمل الإنساني، بالإضافة إلى العمل على مبادرات مستدامة والتقليل من الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن حملات التوعية من أجل تشجيع الصغار قبل الكبار للانضمام إلى المبادرات الإنسانية في البلدان المحتاجة".

وأشار إلى حاجة المجتمع الدولي للاستعداد ومواجهة الطوارئ والأزمات، وأن يصبح كل فرد بالمجتمع عضواً فاعلاً في مسيرة العمل الإنساني عبر حلول مبتكرة ومناسبة توفر الغذاء، مؤكداً: "أنه يمكن القيام بذلك إذا كنا قادرين على العمل معاً ولكن الأرقام التي لدينا اليوم في عالمنا مثيرة للإعجاب للغاية".

وقال:" ليس من قبيل الصدفة أننا أصبحنا أكبر مؤسسة إنسانية في العالم".

المصدر: وام
الإغاثة الإنسانية
دبي
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