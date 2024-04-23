الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الوزاري للتنمية" برئاسة منصور بن زايد.. يناقش عدداً من المبادرات والمشاريع لدعم المنظومة الحكومية

"الوزاري للتنمية" برئاسة منصور بن زايد.. يناقش عدداً من المبادرات والمشاريع لدعم المنظومة الحكومية
23 ابريل 2024 10:52

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عقد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي.    

 

وناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من المبادرات والسياسات والمشاريع الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الحكومي في الدولة .. إضافة إلى مناقشة النتائج المحققة في مجال تنظيم سوق العمل والتوطين والقطاع الصحي .. بجانب عدد من التشريعات الاتحادية المقترحة في مجال الأسواق المالية، وقطاع الطيران المدني، والذكاء الاصطناعي، وسوق العمل فضلاً عن عدد من المقترحات التحسينية المتعلقة بخدمات الإسكان الحكومي المقدمة من برنامج الشيخ زايد للإسكان.  

أخبار ذات صلة
سلطان عمان يقوم بجولة في جامع الشيخ زايد في أبوظبي يرافقه منصور بن زايد
برعاية منصور بن زايد.. خبراء دوليون يناقشون «التعليم من التمكين إلى المستقبل»


وفي الشؤون الحكومية.. استعرض المجلس عدداً من تقارير عام 2023 بشأن نتائج وإنجازات بعض المجالس والجهات الاتحادية ومنها جامعة الإمارات العربية المتحدة، ووكالة الإمارات للفضاء، ومجلس الإمارات للسياحة، واللجنة العليا للمسؤولية الطبية، واللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي .. إضافة إلى أعمال لجنة تنظيم قطاع البريد ومجلس علماء الإمارات.

المصدر: وام
الوزاري للتنمية
منصور بن زايد
قصر الوطن
آخر الأخبار
فلسطينيون بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«حرب غزة».. 200 يوم من القصف والدمار والمآسي الإنسانية
اليوم 01:48
جانب من استقبال رئيس مجلس القيادة اليمني للمبعوث الخاص للأمم المتحدة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الرئاسي اليمني» يطالب بالتركيز على أفعال الحوثي لا أقواله
اليوم 01:48
أرشيفية
الأخبار العالمية
المملكة المتحدة تصرّ على تطبيق خطة ترحيل المهاجرين
اليوم 01:48
فلسطينيون يستظلون تحت أطلال منزل دمره القصف الإسرائيلي شمال غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
رئيسة الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر لـ«الاتحاد»: الواقع كارثي والمجاعة تهدد سكان غزة
اليوم 01:48
العراق يستبعد فرضية الهجوم على «قاعدة كالسو»
الأخبار العالمية
العراق يستبعد فرضية الهجوم على «قاعدة كالسو»
اليوم 01:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©