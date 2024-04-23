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محمد بن راشد يلتقي سلطان عمان

محمد بن راشد يلتقي سلطان عمان
23 ابريل 2024 13:17

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله" جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان أثناء زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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وقال سموه عبر رسالة في حسابه الرسمي بموقع إكس:"التقيت اليوم أخي جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان أثناء زيارته الميمونة لدولة الإمارات العربية المتحدة .. علاقاتنا تاريخية .. أخوّتنا متجذرة .. اقتصاداتنا مترابطة .. ومستقبلنا واحد بإذن الله . عمان عمق وسند للإمارات .. والإمارات عمق وسند لعمان .. نسأل الله أن يديم المحبة والأخوة بين الشعبين.. ويحفظ البلديْن .. ويوفقنا جميعاً في مسيرتنا لبناء مستقبل أفضل للجميع".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سلطنة عمان
محمد بن راشد
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