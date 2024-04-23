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سلطان عمان يقوم بجولة في جامع الشيخ زايد في أبوظبي يرافقه منصور بن زايد

جانب من زيارة سلطان عمان لجامع الشيخ زايد في أبوظبي يرافقه منصور بن زايد
23 ابريل 2024 15:26

زار صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، اليوم، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي في إطار زيارة دولة يقوم بها جلالته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة .. يرافقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس بعثة الشرف المرافقة لضيف البلاد الكبير.    

وشملت جولة سلطان عمان والوفد المرافق في الجامع، ضريح المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".. مستذكرين إرثه الإنساني العالمي ونهجه الحكيم في تعزيز قيم التواصل والتعارف والتعايش بين شعوب العالم وثقافاته.  

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واطلع جلالته والوفد ــ يرافقهم الدكتور يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد ــ على قاعات الجامع وأروقته بجانب دوره الحضاري في تعزيز ثقافة التعايش والانفتاح على الآخر المستلهمة من قيم المؤسس الشيخ زايد "رحمه الله".. إضافة إلى ما يتميز به الجامع من جماليات وفنون العمارة الإسلامية والتصاميم الهندسية التي تتجلى في مختلف زواياه وما يتضمنه من مقتنيات متميزة.. فضلاً عن دور مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة ومد جسور التقارب بين مختلف ثقافات العالم.  

رافق جلالته خلال زيارة الجامع، عدد من كبار المسؤولين والوفد الرسمي المرافق لصاحب الجلالة سلطان عمان خلال زيارته إلى دولة الإمارات.

 

المصدر: وام
منصور بن زايد
سلطنة عمان
جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
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