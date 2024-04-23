"الوطني للأرصاد": فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أحدث توقعاته لحالة الطقس، وذلك عبر حسابه الرسمي في منصة إكس.

وتوقع الوطني للأرصاد أن هناك فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية ورياح نشطة السرعة، وتصل سرعتها 40 كم/س، وذلك من الساعة 15:30 حتى الساعة 21:00 ، اليوم الثلاثاء 23/04/2024.