"الوطني للأرصاد": فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أحدث توقعاته لحالة الطقس، وذلك عبر حسابه الرسمي في منصة إكس.
وتوقع الوطني للأرصاد أن هناك فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية ورياح نشطة السرعة، وتصل سرعتها 40 كم/س، وذلك من الساعة 15:30 حتى الساعة 21:00 ، اليوم الثلاثاء 23/04/2024.
فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية ورياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س وذلك من الساعة 15:30 حتى الساعة 21:00 الثلاثاء 23/04/2024.#تنبيه #المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/WDhViAW6zi— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) April 23, 2024