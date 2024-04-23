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توعية «إلكترونية» لهواة الصيد على «فريجنا»

توعية «إلكترونية» لهواة الصيد على «فريجنا»
24 ابريل 2024 01:46

أبوظبي (الاتحاد)

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ضمن مبادرة «دارنا» الهادفة إلى الحفاظ على المظهر العام، وتعريف أفراد المجتمع بالقوانين والمتطلبات المتعلقة بأماكن صيد السمك، وحماية البيئة البحرية، نفذت بلدية مدينة أبوظبي، عبر مركزي بلدية المدينة وبلدية الشهامة، حملة توعية بشأن الأماكن المصرح بصيد السمك فيها بأبوظبي وضواحيها.
تضمنت الحملة منشورات توعية على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للبلدية، وفي تطبيق «فريجنا»، وإرسال رسائل نصية، وتنظيم زيارات ميدانية إلى مواقع الصيد.
ودعت بلدية مدينة أبوظبي جميع هواة صيد السمك للالتزام بتحقيق معايير النظافة العامة لمنطقة الصيد، والمساهمة في الحفاظ على المظهر العام، وعدم ترك أي مخلفات من شأنها تلويث البيئة البحرية أو الشاطئ، مؤكدة أهمية تعزيز المسؤولية المجتمعية في حماية المرافق الطبيعية وصونها.

هواة الصيد
الصيد
أبوظبي
بلدية أبوظبي
صيد الأسماك
الإمارات
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