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مؤتمر «جراحة المفاصل في الشرق الأوسط» ينطلق الجمعة بدبي

مؤتمر «جراحة المفاصل في الشرق الأوسط» ينطلق الجمعة بدبي
24 ابريل 2024 01:45

دبي (وام)

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تنطلق في دبي الجمعة المقبل، فعاليات المؤتمر الدولي لجراحة المفاصل في الشرق الأوسط، الذي يعقد بالتعاون مع الجمعية الأميركية لجراحي الحوض والركبة، والجمعية الآسيوية لجراحة وتبديل المفاصل، وذلك لأول مرة في المنطقة بحضور 1000 جراح عالمي في مجال زراعة المفاصل.
وأكد الدكتور سميح الطرابيشي، الرئيس الأعلى للمؤتمر، أهمية هذا الحدث العالمي الذي سيستمر ثلاثة أيام، لكونه يجمع متحدثين بارزين وجراحي عظام ومدربين وممرضين وممرضات وطلبة في الطب من مختلف دول العالم، ويتم خلاله تقديم حلقات نقاشية وأوراق بحثية وتقارير تتناول التقنيات الجراحية الحديثة والمستجدات المتعلقة بجراحات الكتف والورك والركبة والكاحل والجراحات الرياضية، بالإضافة إلى تنظيم جلسات تفاعلية مع الخبراء والمختصين.
وأشار إلى أن الدورة الحالية من المؤتمر ستركز على التطورات التكنولوجية والتعريف بالتقنيات الحديثة في مجال جراحة المفاصل مثل تصميم المفاصل واستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد والابتكار في جراحات الروبوت الآلي، وسيتم خلالها عرض حالات صعبة لمناقشتها، إضافة إلى عقد ندوات وورش عمل لتدريب الأطباء على أفضل الطرق لتبديل المفاصل.
وذكر أن المؤتمر سيناقش آخر المستجدات العالمية في الطب الرياضي والكاحل وإعادة زرع المفاصل طبقاً للمواصفات المطلوبة لكل منطقة، لافتاً إلى أن تشريح المريض الآسيوي يختلف عن المريض الغربي أو الأوروبي، الأمر الذي لا بد معه من تصميم إجراءات وبدائل خاصة لمرضى الشرق الأوسط تتلاءم مع خصوصيتهم من ناحية تصميم ومقاييس الركبة وزواياها لتتماشى مع ما يخدم المريض العربي مثل الجلوس على الأرض والصلاة.
وأضاف الدكتور الطرابيشي: «إن المؤتمر يهدف إلى إيجاد منصة تجمع نخبة من الأطباء والمختصين في جراحة المفاصل من مختلف أنحاء العالم تحت سقف واحد لمناقشة التطورات والتقنيات العصرية في علاج أمراض العظام»، مؤكداً أن هذا الحدث يحتل مركز الصدارة على مستوى المنطقة، إذ يتيح التواصل والتفاعل بين الشركات الموردة للأطراف الصناعية والأطباء من المنطقة والعالم.
وسيتم عرض عمليات جراحية عبر الفيديو، تتضمن النصائح المتعلقة بجراحات العظام، إضافة إلى جلسة «اسأل الخبراء»، ويشارك في المعرض المصاحب أكثر من 18 شركة من أهم شركات صناعة الأدوية والأجهزة الطبية كرعاة للمؤتمر.

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